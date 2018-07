Kæmpe forløsning: Billetten til Hawaii er i hus

I oktober sidste år debuterede Maja Stage Nielsen på Hawaii, da der skulle svømmes 3.8 kilometer, cykles 180 km og til sidst løbes et maraton på 42.195 km.

Dengang imponerede hun med en fornem 12. plads - og om godt tre måneder får hun så mulighed for at forbedre det resultat.

Søndag blev Maja Stage Nielsen, der faktisk er tidligere landsholdsspiller i golf, nummer tre ved en stor ironman-konkurrence i Hamborg - og den placering var præcis, hvad hun skulle bruge for at samle de sidste og afgørende point i hendes eget Hawaii-regnskab.

- Jeg troede egentlig, at jeg skulle blive nummer to, men senere fik jeg så besked på, at en tredjeplads var nok for mig, så jeg er utrolig glad og lettet. Det er fantastisk, at den nu er hjemme, men jeg vil nu godt lige have den bekræftende mail i min indbakke, inden jeg går fuldstændig amok, sagde Maja Stage Nielsen med et stort grin.