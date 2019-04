KIF-veteran: Jeg skal love dig for, at det godt nok er svært at holde modet oppe lige nu

KIF Kolding: Anders Petersen har vundet mesterskaber med KIF.

Han har spillet Champions League-kampe for denne klub.

Og nu står han som den mest erfarne spiller på et KIF-hold, der tabte 32-35.

- Jeg skal love dig for, at det godt nok er svært at holde modet oppe lige nu, sagde han efter kampen, der bragte KIF nærmere playoffkampe mod et hold fra 1. division om en fornyet billet til ligaen.

Han og kollegaen Rickard Frisk havde for få redninger. Ingen tvivl om det. Alligevel burde KIF have vundet kampen, men tabte hovedet midtvejs i anden halvleg og er stadig uden sejr i 11 kampe mod ligamodstandere.

- Vi førte med to mål og kom i overtal og havde nogle situationer, hvor vi kastede bolden væk i en afgørende fase. Det er så, hvad det er. Vores største udfordring set over hele kampen rent defensivt er, at vi målmænd underpræsterer i store dele af kampen og gør vores forsvar usikkert. De fik en masse skud på mellemdistancen den vej rundt, og det er rigtig frustrerende, sagde den erfarne målmand.

Det er pænt af dig at tage skylden, men det går vel også begge veje. At forsvaret gør målmændene usikre, når det hele tiden er et nyt forsvar på grund af spillere, der ikke kan være med?

- Jo, det er rigtigt, men vi er også syv mand, og nu har vi snakket hele sæsonen om, hvor få vi er og hvor mange skader, vi har. Vi er stadig syv spillere på banen lige som dem, og det må vi forholde os til. Vi har et kæmpe ansvar foran os nu for at få samlet nogle point sammen, så vi kan undgå den sidsteplads i den pulje her. Så vi må stå sammen, os der er tilbage, understregede han.

Og hvordan rejser man sig så efter en kamp, der burde være vundet, men i stedet blev et nyt puf mod afgrunden?

- Der er ingen tvivl om, at vi skal evaluere på kampen, når vi møder ind igen, og så må vi have denne her kamp ud af kroppen. Når man reflekterer over det, gør vi jo rigtig mange ting rigtig godt. Vi var bagud med seks og kom tilbage og kom foran, så vi har jo et eller andet sted vendt kampen til vores egen fordel. Det er sådan nogle ting, vi skal holde fast i og optimere til næste kamp.

Bliver der spillet ligahåndbold i Kolding efter sommerferien?

- Ja, det gør der. Ellers var vi her ikke.