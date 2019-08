KIF udspillede Cocks: Kolding har fået et kontrahold

KIF Kolding drønede derudaf i storsejr på 45-22 over finske Cocks. Kontraspillet ligner et stærkt våben i den forestående sæson.

HÅNDBOLD: Det dér med at sidde og få sig en lille blunder i Koldinghallen, når KIF spiller, er fortid. I hvert fald hvis man vil have alle målene med.

Kolding har fået sig et kontrahold.

Det viste kampen mod KIF's finske venskabsklub, Cocks, der blev spillet søndag klokken 11 - tids nok til at folk kunne tage videre for at se byens fodboldhold spille 1. divisionskamp på stadion. Mens fodboldholdet fra Kolding IF har været på optur de seneste år, har pilen peget den forkerte vej for håndboldholdet. Noget tyder på, at forårets nedrykningskampe mod TM Tønder blev vendepunktet.

I hvert fald var der en del at glæde sig over for et par hundrede KIF-tilhængere, der var på plads til kampen mod de finske mestre. Især kontraspillet.

Gennem de seneste sæsoner har tilskuerne haft mulighed for at læse Klaus Rifbjergs samlede værker, mens KIF byggede sit angrebsspil op. Sådan bliver det næppe længere. Kontraspillet ligger som en af de øverste linjer i den nye KIF-opskrift, og gang på gang drønede KIF'erne afsted mod de nemme scoringer. Højrefløjen Andreas Flodman og den nyindkøbte stregspiller fra Ringsted, Benjamin Pedersen, havde hovedroller i den del af spillet. Naturligvis sammen med et årvågent forsvar og målmand Rickard Frisk, der er en af forudsætningerne for at kunne løbe kontra.