KIF KOLDING: Positionerne bliver langt fra fyldt ud, når ligaherrerne fra KIF Kolding træner. Truppen er tyndere end rispapir, men efter en forgæves jagt på forstærkninger har træner Lars Rasmussen slået sig til tåls med, at det er, hvad det er.

- Når vi kommer til at stå til kampen, så skal vi nok være klar. Vi har det, vi har. Det er de her drenge, jeg har stået med. Så kan folk spørge, om jeg ikke kunne tænke mig at have nogle andre. Om jeg ikke kunne tænke mig at have Mikkel Hansen med. Jeg tror egentlig, jeg vil gøre det meget klart, at hvis jeg bliver spurgt om, hvem jeg helst vil have med til lørdagens kamp, så vil jeg helst have dem, der står dér, siger træneren og sender blikket ud mod sine spillere på halgulvet.

- For det er dem, jeg er tryg ved. Det er dem, jeg stoler på. Så når alt er sagt med, at vi ikke kan træne uden at have to målmænd eller en fysioterapeut på fløjene, så er det dem dér, jeg stoler på og er tryg ved, når alt kommer til alt. Det er dem, jeg vil have med mig, siger træneren.