KIF-træner før Nordsjælland: Måske én af de vigtigste kampe i klubbens historie

- Den kamp skal vi vinde. Nu har vi fire kampe til at afgøre det selv. Og der vil jeg sige, at jeg har set nogle gode takter i Aalborg og i pokalkampen (sejr ude mod Aars, red.). Der er sket noget mentalt. De er blevet bedre til at holde aftalerne og forstå konceptet, selv om vi skifter ud hele tiden på grund af skader, siger træner Lars Rasmussen om sit hold og sine få spillere.

Faktum er dog, at KIF før eller siden skal vinde håndboldkampe, hvis holdet ikke skal rykke ud. KIF undslap direkte nedrykning fra grundspillet. Nu venter kampe mod Nordsjælland, Ribe-Esbjerg, Lemvig-Thyborøn og Mors-Thy i et gruppespil, hvor taberen skal i drabelige dueller mod enten TM Tønder eller Sydhavsøerne om en plads i ligaen i næste sæson.

De to førstnævnte ting kan KIF Kolding selv sige sig fri for, mens det med nederlagene kan blive lidt vanskeligere.

Ingen kære lille mormor

Han tøver ikke med at kalde kampen for én af de vigtigste i klubbens historie.

- Der har været mange vigtige kampe i år, men kampen mod Nordsjælland er så vigtigt et afsæt mod resten af de nedrykningskampe, at jeg vil sige, at hvis vi kan vinde, kan det give så stort et boost, at jeg har en fornemmelse af, at vi gør mere end bare at slå Nordsjælland, vurderer han.

Rasmussen har vundet to pokalkampe, men tabt samtlige ligakampe i sit forår i spidsen for KIF. Alligevel ser han frem mod skæbnekampene.

- Det er også vigtigt at spille om guld eller om at komme i en finale, men den her har så stor vigtighed i forhold til at spille liga næste år eller undgå nedrykningskampe, at det måske er én af de vigtigste kampe i klubbens historie. Jeg glæder mig, fastslår han.

Både KIF og Nordsjælland er ramt af skader på centrale positioner, og Lars Rasmussen har en tro på, at hans hold kan vinde den mentale kamp og på den selvtillid, den gode kamp i Aalborg medførte.

- Vi skal vise, hvad vi er lavet af. Vi er KIF. Vi er ikke noget dårligt hold. Vi har været inde i en hård periode på mange måder, men nu er der ikke tid til mere snak. Nu er der ikke mere. Det er nu, drengene og jeg skal vise, hvad vi er lavet af. Det gør vi ved at være klar på alle måder. Det, vi har, er det, vi har. Jeg har set gode momenter. Det bliver en hård og svær kamp, men jeg har en bedre følelse, end da vi mødte Holstebro på hjemmebane, siger han.

- Nu er der ikke mere at snakke om. Der er ikke nogen kære lille mormor.