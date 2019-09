KIF-træner efter premierenederlag: Vi tabte for mange dueller

HÅNDBOLD: Ulf Sivertsson var godt tilfreds med angrebsspillet, men erkendte, at forsvarsspillet ikke var godt nok, da hans KIF Kolding tabte sin ligapremiere ude mod Århus med 30-35.

- Vi tabte for mange mand-mand-dueller, hvilket gjorde, at de fik splittet vores forsvar op. Det er både i deres angreb og i deres kontra, og det var vi forberedte på. Det er svært at træne, men de kom til alt for mange gode muligheder hele tiden, sagde Sivertsson efter kampen, hvor særligt Nikolaj Læsø med 12 scoringer var meget hård ved KIF.

Gæsterne var bedste i to perioder på hver sin side af pausen, men hjemmeholdet trak siden fra igen.

- Vi arbejdede os ind i kampen. Vi var bagud med fem, men havde et fornuftigt sidste kvarter, og så startede vi anden halvleg godt. Så skete der noget, da de fik de fire mål, og vi gik over i syv mod seks. Vi scorede på hvert eneste angreb, men det er bare det, at vi fik ikke stoppet dem i forsvaret. Overordnet set gik det fint med syv mod seks, mente Sivertsson.

Troels Jørgensen var sporadisk inde på højre back, mens hverken Martin Mauer Larsen eller Arni Bragi Eyjolfsson kom på banen. Larsen havde ondt i ryggen, mens islændingens fravær skyldte et forholdsvis velfungerende syv mod seks-spil.

- Vi spillede uden venstrehånd, fordi jeg ville prøve med en højrehåndet på højre back. Vi spekulerede på, om vi skulle have Arni (Bragi Eyjolfsson, red.) ind i anden halvleg for at få lidt mere krydsspil, men så startede vi med syv mod seks, og det gik, mente Sivertsson.

- I dag var det forsvaret, vi tabte på. 30 mål på udebane er okay, fastslog den svenske træner.

På søndag kommer Skanderborg til Kolding, og når Sivertsson har genset kampen på video begynder arbejdet med at justere det forsvarsspil, der kostede point mod Aarhus.

- Hvis man står lidt mere kompakt at rammer den rigtige højde mod modstanderen, så man kan hjælpe til, hvis der er en, der har tabt sin spiller, forklarede Sivertsson.

Det må være opgaven at få ændret til på søndag. Målene manglede ikke. En velspillende Jens Svane viste med sine otte scoringer, at han kan være en god løsning på højre back.