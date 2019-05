KIF-træner: At kalde os favorit mod Tønder vil være forkert

KIF-træner Lars Rasmussen forstod ikke, hvorfor så mange taktiske aftaler blev glemt. Han mener, at kun hjemmebanen er en fordel for KIF i nedrykningskampene mod Tønder.

Det er utilgiveligt

KIF skulle gå frem til Rasmus Porup og de andre bagspillere hos Lemvig og hellere lade stregspillerne få boldene. Det skete ikke. Lemvig-skytterne havde en fest fra begyndelsen.

KIF skulle løbe kontra, når muligheden bød sig. Det skete ikke. Målmand Rickard Frisk måtte flere gange vente på afleveringsmuligheder, mens KIF'erne gik rundt om sig selv eller traskede op ad banen.

- At vi kan tillade dem at lave de mål, de gør, er utilgiveligt. Så må vi se, om det skal være nogle andre spillere, der starter inde, sagde KIF-træneren med henvisning til de kommende playoffkampe mod TM Tønder.

Første drama er på fredag i Kolding med returkamp i Tønder den efterfølgende tirsdag. Hvis et hold ikke minimum har vundet en kamp og spillet en uafgjort, er der tredje afgørende kamp i Kolding.

Er I favorit mod Tønder?

- Nej. På papiret har vi en fordel, fordi vi har hjemmebane i en tredje kamp, hvis det skulle komme dertil. Rammer vi vores bedste niveau i store dele af kampen, bør vi være bedre. Men at kalde os favorit oven på det i dag vil være forkert, erkendte Lars Rasmussen.

- Jeg har sagt til spillerne, at de bliver nødt til at forstå, at der ikke bliver ved med at komme flere ekstra chancer, sagde træneren, som i øvrigt erkendte, at Lemvig var bedre end KIF.