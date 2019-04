KIF på pointjagt: Der skal være vilje til forskel

KIF Kolding tager til Thisted for at møde et Mors-Thy hold, der allerede i lørdags sikrede eksistensen i ligaen. KIF-træner Lars Rasmussen forventer, at man kan se viljen hos holdet fra Kolding.

KIF Kolding: På papiret er en udekamp i Thisted langt fra det bedste sted at tage hen, hvis man har en KIF-trøje på og har brug for en sejr.

Nuvel, kvalifikationsspillets bundprop fra Kolding har mere på spil end værterne fra Mors-Thy, og det er ofte en fordel i de afgørende situationer.

Hvad det bliver for et hold, Mors-Thy kommer til at møde, svæver lidt i det uvisse. Mattias Thynell er selvfølgelig ude resten af sæsonen, mens hverken Olafur Gustafsson eller Andreas Væver spillede mod Nordsjælland. Og så er Kasper Irming heller ikke den spiller, der slider halgulvet mest, når KIF træner.

Lars Rasmussen afviser, at han som træner vil spare slidte spillere og allerede nu tænke på det værste scenarie, der er en sidsteplads og nedrykningskampe mod TM Tønder.

- Jeg går absolut all in på at vinde alle kampe, og jeg går absolut all in på at vinde mod Mors-Thy. Det er det eneste mål, vi har. Det er at vinde, siger træneren efter 11 liganederlag i træk.

Et af dem kom i begyndelsen af marts mod netop Mors-Thy i Vejen Idrætscenter.

- Det var jo ikke noget med, at vi blev rundbarberet den 2. marts. Fakta var, at de første 10 minutter skulle vi have været foran. Vi stod godt i forsvaret, og vi havde mange kontramuligheder. Vi smed bare bolden væk. Fakta er også, at vi kom tilbage i første halvleg, og vi kom op og fik lige i midten af anden halvleg, pointerer Lars Rasmussen.