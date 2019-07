Med fem svenske spillere og to svenskere i trænerteamet er KIF tilbage som et skandinavisk hold. Cheftræner Ulf Sivertsson drømmer om, at KIF Kolding kan spille sig tilbage blandt Danmarks otte bedste hold.

KOLDING: Stemningen var opløftet, da KIF Kolding mandag trænede for første gang efter sommerferien. For et par måneder siden var holdet få minutter fra at rykke ud af ligaen. Mandag eftermiddag var spillerne - som en iagttager bemærkede - som kåde køer på græs. Svenske Alexander Morsten gav lige en udgave af det gamle Roxette-hit "Listen to your heart", da han kom ud fra omklædningsrummet. Hans fire svenske holdkammerater må kende hittet fra hjemlandet, og der var i det hele taget en del syngende svensk under træningen. Også cheftræner Ulf Sivertsson og den nye fysiske træner, Johan Pettersson, har svensk pas. På den måde ligner KIF Kolding noget, man har set før.

En plads i slutspillet

Ifølge Ulf Sivertsson vil det være en drøm for KIF, hvis holdet kan spille sig ind i top otte og tilbage i slutspillet.

- Det er en drøm at blive nummer otte. Nu er vi lige gået i gang med den første håndboldtræning, og det må vise sig, hvordan det ser ud med de nye spillere og de gamle, vi har, når de bliver friske, siger Sivertsson.

- Jeg tror ikke, det bliver DM-guld i år, men det ved man aldrig, smiler han.

En håndfuld nye spillere og et nyt trænerteam med Andreas Toudahl som assistent og Johan Pettersson som fysisk træner betyder, at persongalleriet skal bruge tid på at finde hinanden.

- Vi skal bygge op stille og roligt fra start og prøve at tage et skridt ad gangen, siger Sivertsson.

- Der er også en helt ny stab omkring holdet med Andreas, Johan og mig, så det kommer til at tage lidt tid at lære hinanden at kende både på- og uden for banen.

Ulf Sivertsson erkender, at KIF er et skridt eller to efter topholdene, men klubben går efter at klare sig bedst blandt mange hold i et stærkt midterfelt.

- Der er måske fem-seks hold, måske syv hold, som er lidt bedre end os andre, og så er der én eller to pladser til slutspillet at spille om. Så vi får en lille special-liga dernede, og så må vi prøve at vinde mod nogle af de bedste hold, men ud af 26 kampe tror jeg ikke, vi er bedre end Aalborg eller GOG. Man kan prøve at vinde et par kampe mod dem, og det tror jeg godt, vi kan.