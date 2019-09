KIF og Skanderborg med flere spørgsmålstegn før søndagens kamp

KIF Kolding skal måske undvære Benjamin Pedersen og Martin Mauer Larsen, mens Skanderborg kan være uden strategen Morten Balling, når de to hold mødes i Kolding søndag eftermiddag.

KIF Kolding: Flere spillere er tvivlsomme til søndagens ligakamp mellem KIF Kolding og Skanderborg.

Gæsterne løb ind i en ordentlig øretæve i grundspillets første runde, hvor sidste sæsons store positive overraskelse tabte med hele 25-36 hjemme mod Bjerringbro-Silkeborg. Hvad værre var for de grønblusede, måtte Morten Balling udgå, og den tidligere Skjern-spiller er tvivlsom til søndagens kamp i Kolding.

Skanderborg har stor bredde i bagkæden, hvor Cornelius Kragh, Marcus Mørk, Mathias Bitsch og Morten Kirk Olesen er velkendte liganavne, men Morten Ballings erfaring og snilde vil blive savnet, hvis han må melde forfald.

Hos KIF Kolding har der også været noget at se til for den fysiske stab. Olafur Gustafsson og den tidligere Skanderborg-fløj, Andreas Væver, er med sikkerhed ude i en måned endnu, og efter tirsdagens nederlag er der tvivl om yderligere to spillere.

Martin Mauer Larsen, der også har en fortid i Skanderborg, måtte sidde over med de rygproblemer, der er et tilbagevendende problem for ham. Undervejs i kampen mod Århus beskadigede Benjamin Pedersen sin skulder og havde smerter efter kampen.

Kun klubben og Pedersen selv kender til omfanget af skaden, men KIF-tilhængerne skal under alle omstændigheder næppe gamble alle sparepengene på at få ham at se i kamp mod Skanderborg.

I sidste sæson spillede KIF og Skanderborg 26-26 i Koldinghallen i september. To dage inden juleaften vandt Skanderborg til gengæld hjemmekampen med 33-28. Søndag har KIF brug for revanche for at komme på pointtavlen.