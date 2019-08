skader i kif

Fysioterapeut Anders Bruun har givet følgende status over aktuelle skader i KIF-truppen:Olafur Gustafsson, bagspiller: Opereret i anklen for to måneder siden. Har fået fjernet noget af knoglen i ankelleddet. Ventes tilbage i slutningen af oktober.



Andreas Væver, venstrefløj: Opereret i knæet på grund af meniskskader. Småløber en anelse. Kan træne håndbold i begyndelsen af september, men det er uvist, hvornår han er kampklar.



Benjamin Suman, venstrefløj: Korsbåndsskadet for anden gang i sin korte karriere. Genoptræner efter planen, men forventes ikke på banen i denne sæson.



Jacob Groes, højrefløj: Har døjet med knæproblemer i opstartsfasen. Kan forhåbentlig træne med i den kommende uge.



Fredrik Gustavsson, venstrefløj: Fik en fod i hovedet mod Cocks og var efterfølgende groggy. Cyklede tirsdag og blev en smule utilpas. Testes for eventuel hjernerystelse.