KIF-målmand får sin gamle guldtræner tilbage: Han kender værdierne i klubben

KIF: Anders Petersen har vundet danske mesterskaber og pokaltitler med Ulf Sivertsson som træner. Målmanden var i KIF fra 2002-2011, inden han vendte tilbage sidste sommer. Nu kommer hans gamle træner også tilbage som cheftræner.

- Ulf er en meget stille og rolig mand, som er svær ikke at holde af. Han er meget faglig kompetent og stille af natur. Han skaber en god tryghed, og han er god til at skabe sammenhold. Det var han i hvert fald dengang, så det går jeg ud fra, han stadig er, siger Anders Petersen.

- Det er ikke det samme KIF, han kommer tilbage til, som det, han forlod. Det, tror jeg, han er bevidst om. Ulf kender alle værdierne i klubben og kan bygge videre på det, der er skabt gennem mange år. Derfor tænker jeg, at det er et kæmpe scoop for klubben, at man kan prøve at bygge det op omkring ham. Jeg tænker, det er godt for klubben at få en mand ind, som kender klubben, og ved, hvad der skal til, mener målmanden, som fremhæver trænerens arbejde med unge spillere.