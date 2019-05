Onsdag middag kunne JydskeVestkysten afsløre, at Ulf Sivertsson vender tilbage til klubben og overtager Lars Rasmussens job. KIF-direktør Christian Phillip skal have en snak med Rasmussen, når KIF-træneren kommer hjem fra ferie.

KIF: Ansættelsen af den tidligere mestertræner, Ulf Sivertsson, vækker stor begejstring i KIF Kolding, der får en vellidt træner fra 00'erne tilbage til klubben.

- Han er en, der kender til husets rødder og kan være med til at genopbygge den kultur, som KIF især tidligere har været kendt for både i forhold til talentudvikling, men også i forhold til at få skabt de bånd til moderklubben, som er så vigtig, for at vi kan trække i samme retning på bedst mulig måde, siger direktør Christian Phillip om den toårige kontrakt med holdets nye cheftræner, der var i klubben fra 2001-2009 med fem mesterskaber til følge.

- Vi håber, at det både sportsligt og kommercielt vil skabe en god effekt, og at folk i Kolding og det danske håndboldland kan se, at vi mener det hér seriøst. Alt det med sportslige ambitioner, synes jeg, Ulf selv skal have lov at sætte ord på, når han har lært holdet at kende, siger direktøren.