KIF-ledelse til spillere før skæbnekamp: Kan I vente på halvdelen af lønnen?

KIF-ledelsen tilbød spillerne halvdelen af maj-lønnen inden vigtig bundkamp mod Lemvig og resten den følgende uge. Bestyrelsesformanden afviser, at udbetalingen af den sidste lønportion var afhængig af sejr i Lemvig. Klubben kæmper fortsat for at undgå konkurs.

KIF Kolding: Ledelsen i håndboldligaklubben KIF Kolding havde i sidste uge et alternativt forslag til spillerne inden udekampen mod Lemvig-Thyborøn, der kunne have sikret holdet endnu en sæson i bedste række. Ifølge JydskeVestkystens oplysninger havde spillertruppen et møde med ledelsen, hvor lønnen var på dagsordenen. Kilder fortæller til JydskeVestkysten, at bestyrelsen forsøgte at lægge pres på KIF-truppen inden kampen mod Lemvig-Thyborøn, hvor holdet med uafgjort ville have reddet sig fri fra nedrykning. Bestyrelsen tilbød angiveligt spillerne halvdelen af lønnen for maj måned, hvorefter de kunne få resten den kommende uge i tilfælde af sejr i Lemvig. Forslaget vakte forbløffelse hos spillerne. En erfaren KIF-spiller konstaterede, at det ikke fremgik af hans kontrakt, at han skulle vinde kampene for at få løn.

Bestyrelsesformand: En misforståelse Bestyrelsesformand Brian Stein afviser, at forslaget var baseret på, at få spillerne til at præstere bedre i bundkampen. Ifølge ham handler det om, at KIF er meget presset økonomisk. - Vi havde lidt knas med at skaffe de sidste bas-ører, så vi spurgte dem egentlig, om det var okay, de fik halvdelen af lønnen i tirsdags, og så ville vi overføre resten af lønnen tirsdag eller onsdag i den uge her. Det var de selvfølgelig ikke interesseret i, så de fik hele deres løn torsdag morgen, siger Brian Stein. - Vi sagde til dem "gå nu lige op og vind den kamp dér, og så kommer lønnen selvfølgelig i næste uge", og det kan godt være, det er blevet fejlfortolket. Det ved jeg ikke, siger Brian Stein. Han erkender, at klubbens eksistens fortsat er et tema. Ikke blot sportsligt i ligaen, men også økonomisk. - Vi har haft to ting på agendaen hele året. Det var, at vi ikke skulle rykke ud af ligaen, og vi skulle ikke gå konkurs. Og vi arbejder stadig på begge dele. Det er ikke nogen hemmelighed, siger formanden. KIF tabte i Lemvig og står foran direkte nedrykningskampe mod TM Tønder. Første nedrykningskamp mod TM Tønder spilles fredag klokken 18.30 i Koldinghallen. Tirsdag klokken 20.45 spilles kamp nummer to i Tønder, og hvis der ikke er fundet en samlet vinder, spilles tredje og afgørende kamp i Kolding den følgende fredag klokken 21.