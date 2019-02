KIF har henvendt sig til gamle landsholdskoryfæer

KIF: Kun håndboldpensionister, hvis spillercertifikat stadig ligger hos KIF, må træde til med en hjælpende hånd for KIF i resten af sæsonen. Men KIF Koldings desperate jagt på ekstra mandskab til enten kamp eller træning kommer ikke til at give Lars Rasmussen flere spillere at råde over.

39-årige Lars Krogh Jeppesen og 41-årige Lars Jørgensen er to af de spillere, der ifølge reglerne gerne må spille kampe for KIF, men de tidligere EM-guldvindere, der sluttede deres aktive karrierer i klubben, kommer ikke til at trække KIF-trøjen over hovedet igen.

- Lars Jørgensen kan ikke. Jeg har snakket med ham, men det er ikke aktuelt hverken i forhold til job eller hans ryg. Det er lidt det samme med Krogh. De er ikke i den situation, at de kan hjælpe, siger Lars Rasmussen.

Lars Krogh Jeppesen ønsker ikke at forholde sig til sagen, men pointerer, at han ikke skal spille tophåndbold igen.

- Jeg skal ikke spille noget som helst, men jeg håber selvfølgelig på, at de klarer den, siger Krogh.