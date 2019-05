KIF-franskmanden, der kom rullende ind i Kolding med kone og spædbarn

KIF KOLDING: Vi skruer tiden otte år tilbage. Et ordentligt brød af en franskmand sidder bag rattet i en bil, der kommer rullende ind i Kolding. Med sig i bilen har den 29-årige franskmand sin hustru, Helene, og parrets nyfødte datter. De er kørt hele vejen fra Sydfrankrig.

Det er ikke ligefrem sådan, at der står "Bienvenue, Cyril" på indfaldsvejene til Kolding, for den franske stregspiller er så langt fra den første internationale spiller, der er budt velkommen til Danmarks håndboldhovedstad for at spille håndbold.

Hvis nogen dengang havde sagt, at Viudes ville spille otte sæsoner for KIF og ende sin tid i klubben som anfører, ville de fleste have trukket på smilebåndet. Den slags er helt usædvanligt for en ikke-nordisk spiller.

- Han er en ekstremt giftig angrebsstreg, og jeg synes, han har vist sig frem i Kolding i mange år, siger SønderjyskE-træner Kasper Christensen om KIF-stregen, der især nød godt af et mangeårigt samarbejde med Bo Spellerberg.

- Han er en spiller, som, særligt da Bo Spellerberg var der, var og er uhyggelig til at stå med en mand i ryggen. Jeg synes, han har haft en rigtig flot tid i Kolding, og jeg synes stadig, han ligger i den gode ende af angrebsstrege i ligaen. Han har haft en rigtig flot karriere, mener Kasper Christensen.