KIF-formand: Man kan ikke bare begære en virksomhed konkurs

Tidligere på dagen kunne JydskeVestkysten fortælle, at KIF Kolding er blevet begæret konkurs af Håndboldspillerforeningen på vegne af flere spillere. Klubben har nu 14 dage til at få styr på økonomien.

Bestyrelsesformand i KIF Kolding Brian Stein fortæller nu TV2, at det er sandt, at der er fire tidligere spillere, der kræver, at klubben indfrier deres tidligere løn.

- Spillerforeningen repræsenterer fire af vores tidligere og meget, meget velansete kolleger, hvor vi har haft svært ved at indfri deres tidligere løn. Så der ligger et krav mod os fra spillerforeningen på vegne af de fire medarbejdere. Det er det, jeg har at sige, siger han til TV2.

Formanden nægter dog at kalde det for en konkursbegæring.

- Man kan ikke bare begære en virksomhed konkurs. Nu ligger sagen i Fogedretten, og så tager vi den derfra. Så prøver vi at se, om vi kan få honoreret vores meget vellidte og velansete tidligere kolleger. Det er det, der ligger os på sinde. Så vi tager den fra retslig gang herfra, og det er det, vi må forholde os til, siger Brian Stein til TV2.

Han mener dog, at risikoen for, at klubben bliver tvangsnedrykket, er meget lille.

- De nye spillere har fået løn til tiden, og det er jo desværre gået ud over fire gamle medarbejdere. Og det er dybt, dybt utilfredsstillende, men vi er nødt til at kigge på, hvem der skal skabe fremtiden for KIF. Vi har stor respekt for de spillere, som vi skylder penge. Vi har fremsagt to konkrete tilbud til de spillere, og det har ikke været godt nok i deres optik, siger han til TV2.