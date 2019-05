KIF forlænger aftalen med Jens Svane

KIF Kolding: Jens Svane spiller også i KIF Kolding i næste sæson.

Kolding-klubben har forlænget kontrakten med den 22-årige playmaker. Han er dermed at finde hos KIF Kolding indtil sommeren 2021. Det skriver klubben i en pressemeddelelse.

Jens Svane fik debut i herrehåndboldligaen i 2016 for KIF og har siden været en fast del af KIFs ligahold. Han har spillet 119 kampe for KIF Kolding.

KIF-direktør Christian Phillip er glad for kontraktforlængelsen med Jens Svane.

- Med forlængelsen af Jens Svane fastholder vi en af vore egne drenge med KIF-DNA, hvilket er vigtigt i den forsatte opbygning af klubkulturen. Derudover har han taget et stort ansvar på sine unge skuldre i en svær sæson, hvilket gør forlængelsen af hans aftale fuldt fortjent. Alle i og omkring klubben glæder sig til at følge Jens' udvikling, siger direktøren i pressemeddelelsen.

Jens Svane glæder sig også over kontraktforlængelsen.

- Jeg er utrolig glad og stolt over at forlænge med KIF. KIF har været mit hjem i snart en del år og det bliver det heldigvis ved med at være, siger han i pressemeddelelsen.