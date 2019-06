KIF Kolding: Men KIF-spillerne er i fuld gang med nogle fysiske tests, er det stadig uvist, hvem der skal være assistenttræner for cheftræner Ulf Sivertsson. Tirsdag blev det officielt, at Lars Rasmussen ikke fortsætter i ligaklubben. KIF-direktør Christian Phillip pointerer, at Ulf Sivertsson skal have lov at sætte sit hold uden for banen.

Hvad ligger bag opsigelsen af samarbejdet?

- Der er sådan set ikke så meget mere i det. Det er en gensidig aftale til alles bedste, som vi er blevet enige om. Det er sket i ro og mag.

Havde I gerne set ham fortsætte?

- Det har jeg sådan set ikke nogen kommentarer til. Vores udgangspunkt var jo, at Ulf skulle have lov at sætte det hold, og jeg har så været i dialog med Lars efter ansættelsen af Ulf, og så blev vi enige om, at det her var den bedste løsning.

Hvem skal være assistent?

- Det ved vi ikke endnu.

Hvor langt er I med processen?

- Nu skal vi lige have styr på én ting først. Det er noget, Ulf og jeg sætter os ned og finder ud af, når vi lige får et roligt øjeblik. Så finder vi en profil, som passer til hans filosofi. Ikke sagt, at Lars ikke gjorde det. Nu skulle vi lige have styr på én ting først.

Har I gjort jer tanker, om det skal være en ung assistent eller én med erfaring som Ulf Sivertsson?

- Det har vi ikke lagt os fast på endnu.

I februar fyrede I Lars Frederiksen. Hvor meget koster det jer denne gang, at I skal sige farvel til en mand, der havde kontrakt?

- Det har jeg ikke nogen kommentar til. Vi har fundet en god løsning, som alle parter er tilfreds med, så Lars kan komme videre, og vi kan komme videre. Som jeg også sagde tidligere, er det sket i god ro og orden, og det er jeg personligt rigtig glad for, og det, tror jeg, også Lars er, siger Christian Phillip.

Lars Rasmussen kom til KIF som assistent for Lars Frederiksen sidste sommer. Da Frederiksen blev fyret i februar, overtog Rasmussen hovedansvaret. Foråret blev præget af skader og masser af nederlag, indtil KIF kunne trække sig sejrrigt ud af nedrykningskampene mod TM Tønder og sikre en ny sæson i ligaen.