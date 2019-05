KIF-direktør før skæbnekamp: Sponsorerne afventer vores situation

KIF-direktør Christian Phillip sætter sin lid til, at hans spillere sikrer en ny sæson i ligaen lørdag, så han fra mandag kan komme i gang med at sælge sponsorater.

- Der er rigtig mange, der sidder og afventer. Der er rigtig mange, der sidder på hænderne, og det er forståeligt på grund af den situation, vi selv har bragt os i. Nu glæder jeg mig til at tage dem alle sammen på ordet, når det her er overstået, siger han.

Christian Phillip har forståelse for, at sponsorerne tøver, fordi de endnu ikke ved, hvilket produkt klubben kan tilbyde efter sommerferien.

- Der er altid en ekstra chance mod Tønder, hvis alt mod forventning ikke skal gå, men det, der i første omgang er på spil, er arbejdsro. Det er muligheden for at kunne kigge en lille smule fremad. Både sportsligt, men også kommercielt i forhold til netop at kunne gå ud til alle de sponsorer, der pt. er standby qua vores sportslige situation. Sige til dem, at nu er vi et ligahold, så nu kan de godt komme til at skrive under, siger KIF-direktøren.

Det vil også betyde, at KIF-direktør Christian Phillip kan sætte fart på salget af sponsorater. Et salg, der stort set har ligget brak, fordi holdets ligaskæbne er usikker.

Vil signalere tro

Derfor kan en KIF-sejr eller uafgjort mod Lemvig-Thyborøn betyde, at administrationen kan få en god og travl mandag.

- Det kan blive en rigtig god lørdag, en rigtig god søndag og en rigtig god mandag. Der kan komme mange gode dage nu. Og det tror jeg, vi alle sammen - spillere, administration og bestyrelse - ser rigtig meget frem til, siger han.

Hvad så, hvis I skal spille playoffkampe mod TM Tønder og rykker ned?

- Det er noget, vi bekymrer os om, men det er ikke noget, vi har taget stilling til. For os er det et vigtigt signal til omverdenen, sponsorer og spillere at sige, at vores hovedfokus er at sørge for, at vi er i ligaen i næste sæson, og skulle det mod forventning ikke være tilfældet, så tager vi den derfra, siger Christian Phillip.

Phillip blev ansat som direktør i KIF Kolding per 1. februar. Efter få dages ansættelse besluttede bestyrelsen at fyre daværende cheftræner Lars Frederiksen. Daværende assistenttræner Lars Rasmussen overtog ansvaret for holdet. I 2019 har KIF blot vundet to pokalkampe mod divisionshold samt for nylig en udekamp mod Mors-Thy i nedrykningsspillet.