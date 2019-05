KIF-direktør: Klubben får svært ved at overleve nedrykning

KIF Kolding har domineret dansk håndbold i de seneste tre årtier.

Men nu kan det snart være slut. De seneste år har økonomien haltet voldsomt, og i denne sæson nåede også de sportslige præstationer et lavpunkt.

Således skal KIF-mandskabet fredag ud i den første skæbnekamp mod TM Tønder fra 1. division om en plads i ligaen.

Ender Kolding i 1. division i den kommende sæson, tvivler KIF-direktør Christian Phillip på, at traditionsklubben vil overleve.

- Skulle det ende der, så ved jeg ærlig talt ikke, hvad udfaldet bliver. Så står vi med et produkt, der er meget mindre værd.

- Det kommer lidt som et chok, at vi står i denne her situation. De her kampe er langt hen ad vejen en kamp om klubbens eksistensgrundlag. I hvert fald på den korte bane.

- Det er trods alt nemmere at bygge på, hvis du i forvejen er et ligahold, frem for at skulle ned og begynde forfra igen, siger Christian Phillip.

Han fortæller, at de fleste sponsorer er afventende i forhold til at sætte deres underskrift på en ny aftale, før de har set, i hvilken række holdet skal spille i den kommende sæson.

De fleste har dog givet tilsagn om, at de vil skrive under, hvis det ender med endnu en sæson i ligaen, og det er nødvendigt for at få klubbens økonomi på fode.

Regnskabet for 2017/2018 viser, at Kolding har fået eftergivet gæld for 18,2 millioner kroner, men at klubben stadig har lang vej til at være økonomisk stabil.

Onsdag kom det frem, at KIF-ledelsen inden sidste uges kamp i nedrykningsspillet mod Lemvig-Thyborøn tilbød at udbetale halvdelen af spillernes maj-løn før kampen.

I tilfælde af point og overlevelse ville spillerne få udbetalt den anden halvdel efter kampen.

Den model valgte spillerne at takke nej til. Holdet tabte kampen og står derfor nu over for playoffkampene om overlevelse.

KIF har ellers trygt opholdt sig i ligaen, siden klubben første gang rykkede op i den bedste række i 1984.

Det er blevet til 14 mesterskaber - flere end nogen anden klub i dansk håndboldhistorie.

Nedrykningsdramaet spilles bedst af tre kampe. Kolding har hjemmebane i den første kamp, der spilles fredag aften klokken 18.30.