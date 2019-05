KIF-anførers afsked: Mindst lige så stort som de to danske mesterskaber

HÅNDBOLD: Med en sejr på 33-28 over TM Tønder i den tredje og afgørende nedrykningskamp fik KIF-anfører Cyril Viudes den bedst tænkelige afsked med KIF Kolding trods en uhyggelig sæson med truende nedrykning.

Den franske stregspiller har vundet to danske mesterskaber, en pokaltitel og to super cup-trofæer med KIF, men sejren over Tønder i Kolding rangerer han øverst.

- Det var så risikabelt, men jeg kunne ikke have ønsket en bedre slutning. Så mange tilskuere og fans. Min sidste kamp var en finale, og vi vandt, så det er bare fantastisk, sagde en rørt Cyril Viudes efter kampen.

Han sammenlignede kampen med DM-finalerne i 2014 og 2015.

- Det er minimum på samme niveau. Minimum. For mig var det den sidste kamp, så det var utroligt. Men klubben er større end mig. Jeg er en spiller fra KIF, og jeg håbede virkelig, at vi kunne overleve denne sæson. Sidste fredag var jeg helt ødelagt, men vi klarede det, og jeg er så stolt af holdet. Vi er gået gennem mange, mange vanskelige ting, og jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. For mig var det så vigtigt, at KIF kunne overleve. Jeg er stolt af byen og de tilskuere, der kom for at støtte os, sagde Viudes.