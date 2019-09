KIF-anfører efter nyt nederlag: Det er virkelig frustrerende

KIF-anfører Mattias Thynell savner tryghed i både forsvar og angreb, men forventer, at tiden arbejder for det nye KIF-hold.

- Det føles lidt som om, vi starter forfra igen. Vi har fem nye spillere og nye trænere og nyt koncept, som skal på plads. Så ved jeg ikke, om sidste sæson sidder i hovederne, når det går lidt dårligt, og vi hænger for meget med hovederne. Vi blev lidt for individuelle i vores ting, og vi skal finde en tryghed i kollektivet, mente den svenske anfører.

- Vi prøvede at rette op på nogle ting fra den seneste kamp ved at få lidt mere fysik ind i forsvaret, men de formåede at score på os i alle mulige situationer alligevel. Vi sad også lidt fast i vores angrebsspil, så vi måtte kæmpe for hver eneste bold. Vi fandt ikke nogen tryghed i hverken angreb eller forsvar, og så kom det til at se sådan her ud, konstaterede Thynell, der har fået en håndfuld nye holdkammerater, der skal spilles ind på holdet.

- Jeg synes, vi startede fint. Det føltes okay, da vi var bagud med tre i pausen, men derefter gik det virkelig stærkt, til at vi fuldstændig hang med hovedet, erkendte anfører Mattias Thynell efterfølgende.

En uforløst energi

Thynell erkender, at der er nok at arbejde med for KIF i den kommende tid.

- I Århus-kampen havde vi en tryghed i vores angrebsspil, hvor vi hele tiden scorede, men lukkede virkelig mange mål ind. I dag synes jeg ikke, vi kom igennem angrebsmæssigt. Forsvaret startede fint, men målene begyndte at sejle ind. Vi må arbejde lidt med det hele, sagde anføreren.

- Vi har en god energi og en stor lyst til at præstere og give noget tilbage til publikum og til klubben. Det er bare virkelig frustrerende, at vi ikke kan få det til at lykkes. Det er kun to kampe. Vi skal bare ikke gøre det til en vane nu. Vi skal få det vendt hurtigst muligt, og tiden er vores ven. Vi bliver bedre, når vi bliver mere og mere sammenspillede, mente Thynell, der gik i gulvet i anden halvleg og slog hofte og ryg. Han vendte tilbage på banen senere og har tænkt sig at træne igen mandag.

KIF spiller sin næste ligakamp mandag den 16. september ude mod Thynells tidligere klub, SønderjyskE.