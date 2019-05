KIF afventer svar på kontraktudspil til playmaker

KIF: Jens Svane var et billede på hele sæsonen for KIF. Der blev slået nogle alvorlige skæverter undervejs, men da det hele så allermørkest ud, tog spillerne ansvaret på sine skuldre og reddede KIF endnu en sæson i ligaen.

Svane var én af dem, der gik forrest, og ifølge JydskeVestkystens oplysninger tygger han lige nu på et tilbud om en kontraktforlængelse.

Det ønsker direktør Christian Phillip ikke at komme nærmere ind på, men han vil gerne sige, at han ser Svane som en KIF'er af den rette støbning.

- Jeg ser Jens som værende et aktiv for KIF, siger Christian Phillip.

- Fordi han er KIF-dreng, han har det rette DNA, og nu har jeg brugt rigtig meget tid sammen med spillerne både i taktikrummet og i omklædningsrummet og overværet træning og så videre, og det er en spiller, som for det første aldrig er skadet, og som altid giver sig fuldt ud. Både menneskeligt og håndboldfagligt, pointerer KIF-direktøren.

Christian Phillip mener, det er vigtigt at have typer som Jens Svane i truppen.

- Jeg synes, der er en god signalværdi i det ud over det håndboldfaglige. Det er nogle af de kulturbærere, vi skal avle igen. Den nye generation af dem, der selvfølgelig også har niveauet og kan være med til at bære det fremadrettet. Jens har stået over for en hård opgave, hvor der er blevet lagt rigtig meget ansvar på en ung mands skuldre. Det er nok ikke altid gået, som han selv og vi andre har ønsket, men jeg synes virkelig, han steppede op i de sidste to kampe mod Tønder, roser direktøren.