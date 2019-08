KIF Kolding tabte i Sverige

KIF KOLDING: KIF tabte sin første kamp under holdets træningslejr i Halmstad i Sverige.

Onsdag aften led KIF et nederlag på 25-30 mod HK Malmø.

- Det var den første kamp, og der var meget rust, der skulle bankes af. Vi fik mærket, at det tager tid at spille et nyt hold sammen, siger cheftræner Ulf Sivertsson til klubbens facebookside.

- Dog var der gode momenter mod et svensk top fire mandskab. Vi var udfordret undervejs, men viste god moral, og glæder os til at træne hårdt de næste dage, lyder det fra Sivertssons svenske hjemby, hvor KIF også i svenskerens første periode i klubben var på adskillige træningslejre.

Jens Svane blev KIF-topscorer med seks mål. Den nye venstrefløj, Frederik Gustavsson, scorede fem mål, heraf de to på straffekast, mens højrefløj Andreas Flodman lavede fem mål. KIF's øvrige mål blev scoret af Chris Jørgensen 3, Alexander Morsten 2, Arni Bragi Eyolfsson 2 og Benjamin Pedersen 2.

På fredag spiller KIF mod Varberg HK, der er rykket op i den bedste svenske række.