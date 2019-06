KIF Kolding-streg bliver agent i Frankrig

KIF KOLDING: Cyril Viudes indstillede karrieren, da KIF Kolding slog TM Tønder og sikrede overlevelse i bedste række. Nu flytter franskmanden hjem for at arbejde som agent.

37-årige Viudes flytter med hustru og to børn til Saint-Raphaël, hvor han skal åbne dørene til det franske marked for agentvirksomheden People in sport.

- Jeg har haft mange store oplevelser som spiller gennem en lang karriere. Nu ser jeg frem til at være med på holdet i en velfungerende agentvirksomhed. Jeg skal assistere spillere, der ønsker at realisere deres ambitiøse mål og drømme, siger Cyril Viudes i en pressemeddelelse.

- Jeg ved, hvad det vil sige at komme til et nyt land og en ny kultur. Hvad man går igennem som spiller i både med- og modgang. Den erfaring og indsigt brænder jeg for at give videre.

Cyril Viudes kom til KIF fra Saint-Raphaël i 2011. Tidligere havde han spillet for Toulouse og spanske Bidasoa Irun.

People in sport varetager interesser for spillere og trænere inden for håndbold, fodbold, e-sport og ishockey.