KIF Kolding ser fremad: Ny optimisme og et blankt lærred

KIF Kolding føler sig rustet til at starte på en frisk med nye spillere, nye trænere og fremtiden i forruden. Tirsdag blev det nye hold præsenteret på kunstmuseet Trapholt i Kolding.

KIF: Signalværdien i tilknytningen til Kolding fik lige en ekstra dimension, da KIF Kolding tirsdag formiddag præsenterede truppen til den kommende sæson.

Klubben, der fra 2012-2018 fordelte hjemmekampene mellem Kolding og København, havde henlagt seancen til kunstmuseet Trapholt, der lige som Danmarks mest vindende håndboldklub og Koldinghus hører til blandt de kulturelle fyrtårne i byen. Et samlingspunkt.

Og da holdets nye spilletrøjer samtidig har motiver af nogle af byens vartegn, sad man næsten kun og ventede på, at Lasse Boesen og Bo Spellerberg trådte ind ad døren for at blive præsenteret i en dobbeltrolle som spillende borgmestre i fjordbyen.

Så vidt gik det ikke, men optimismen blandt spillere, trænere, ledere, sponsorer og tilhængere var markant. Sidste sæsons sportslige trængsler og ledelsesmæssige kaos skal afløses af fornyet tro på fremtidens KIF.

- Det var ikke rart at læse overskrifterne, men overskrifter lyver ikke. Det var et møgtræls år, som bestyrelsesformand Brian Stein formulerede via headset med mikrofon.

- Giv en hånd sagde han, da han pegede mod spillertruppen, der er langt større end sidste år.

Klapsalver. Og en optimistisk tilføjelse fra formanden:

- Nu klapper vi igen, når I har vundet 10 kampe. I streg.