KIF Kolding genoptager gammel tradition

KIF får svensk modstand i Halmstad, hvor holdet møder to svenske ligahold under træningslejr i næste uge.

KOLDING: Det er en gammel tradition, der bliver vakt til live, når KIF Kolding i næste uge tager på træningslejr i Halmstad.

Den tilbagevendte KIF-træner, Ulf Sivertsson, havde også for vane at tage truppen med til sin hjemby i sæsonforberedelserne i sin første periode i klubben fra 2001-2009.

Sidste gang, jeg var i Kolding, tog vi til Sverige i fire-fem dage. Det gjorde vi næsten alle år. Jeg tror, vi gjorde det syv gange. Det er for at skabe sammenhold på holdet og lave lidt sjove ting sammen. Lidt konkurrencer. Og så skal vi spille to kampe også. Det plejer at være en god tur, siger Ulf Sivertsson.

Den svenske træner er faktisk ikke helt alene om at kende til turene. Målmand Anders Petersen, der forlod klubben i 2011 og vendte tilbage i 2018, har også været med på turene for mere end 10 år siden.