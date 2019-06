KIF Kolding-folk bag bosnisk håndbold-triumf

Med Bilal Suman som cheftræner og Lasse Boesen som assistent kvalificerede Bosniens håndboldlandshold til EM for første gang i nationens historie. - De kæmper for deres land og deres flag, siger Boesen om de bosniske spillere.

LANDSHOLD: Bilal Suman og Lasse Boesen er et par populære herrer i Bosnien lige nu.

De to tidligere KIF Kolding-spillere og -trænere er bagmændene bag en håndboldhistorisk triumf i den unge nation fra det tidligere Jugoslavien. Søndag vandt Bosnien-Hercegovina en kneben sejr ude mod Tjekkiet, der slog Danmark ved det seneste EM, og dermed kvalificerede holdet sig til næste års EM-slutrunde. Den første af slagsen for Bosnien.

- Det er virkeligt specielt at arbejde sådan et sted her i forhold til transport, kultur og organisation. Det er helt anderledes, end hvad jeg har kendt til, siger Lasse Boesen, da han mandag formiddag er på vej ind i et fly med truppen.

- Havde det været en anden anledning, var jeg fløjet direkte fra Prag til Danmark, men jeg er blevet bedt om at flyve med til Sarajevo, hvor der skal foregå noget i dag. Det er meget specielt for en nation, der elsker håndbold og er ekstremt ydmyg og ligger helt nede i hierarkiet i forhold til det gamle eks-Jugoslavien. Det betyder meget for folk. Det kan jeg godt mærke, når jeg kommer udefra, siger Boesen.

En af Bosniens stjerner er Flensburg/Handewitt-målmand Benjamin Buric, der netop er blev tysk mester med danskerklubben, men som oplever nogle helt andre rammer, når han er med landsholdet. Få timer før hjemmekampen mod Hviderusland i sidste uge, vidste truppen ikke, om de havde spillerdragter til kampen.

- Det er en fuldstændig anden verden. Der er mere struktur i en dansk 2. divisionsklub, end der er i det bosniske forbund, siger Boesen om sin gamle KIF-kammerat.

- Bilal er årsagen til, at jeg er her. Jeg skal bakke ham op i det, han har kæmpet for. Han har opbakning fra spillerne, som er her for deres land og deres flag. Nogle af drengene spiller for nogle af de største klubber i verden, men det er altså ikke sikkert, at de får deres penge til transport med landsholdet. Det er her for nogle helt andre værdier, og det er meget inspirerende at være en del af, siger Boesen.