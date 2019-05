KIF Kolding ansætter salgschef med SønderjyskE-fortid

KIF: Håndboldligaklubben KIF Kolding har ansat en salgschef.

Navnet er Michael Madsen, og det er en mand, der har mange års erfaring med salg af sponsorater i elitesportsklubber.

- Vi har en ny mand med om bord, som i mange år var nede hos SønderjyskE og var med til at starte det op sammen med Klaus Rasmussen (SønderjyskE-direktør, red.). Der har vi fået en god gut ind, som er klar til at give den fuld gas og kun koncentrere sig om det. Jeg glæder mig til at kunne sende ham i byen, siger KIF-direktør Christian Phillip.

55-årige Michael Madsen var tilknyttet SønderjyskE fra 2004 til 2014, hvor han blev hentet til superligarivalerne FC Midtjylland som sponsormanager. Siden har han været daglig leder af Campus Vejen og salgschef hos Trekantens Diamantskæring.

Madsens nye arbejdsplads, KIF Kolding, har gennem hele sæsonen rodet rundt i bunden af ligaen. Den manglende afklaring omkring klubbens ligaeksistens har ifølge direktør Christian Phillip forhindret klubben i at lukke sponsorater. I fredags sikrede KIF sig overlevelse med en sejr over TM Tønder, og dermed er der konkrete sponsoraftaler, der er klar til at blive lukket.

- Vi har i alle ender af skalaen, og vi skal tage fat i alle nu. Mange har konkrete kontrakter liggende, der bare mangler underskrifter. Det er noget, vi kaster os frådende over nu, siger KIF-direktøren.