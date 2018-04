Juventus-træner efter nederlag: Nu er Napoli favorit

Kampen om det italienske mesterskab blev åbnet helt op, da Napoli søndag tog en sen 1-0-sejr på udebane mod Juventus.

Napolis sejr betyder, at holdet nu blot er et enkelt point bag Juventus, der indtager førstepladsen i Serie A. Og med et mere overkommeligt slutprogram end Torino-klubben så er Napoli nu favorit til at tage titlen.

Det mener i hvert fald Juventus' træner, Massimiliano Allegri.

- Det er rigtigt, at Napoli er favorit på grund af kampprogrammet. Men der er stadig kampe, der skal vindes. Jeg har set meget i fodbold. Alt kan ske.

- Nu må vi lægge det her nederlag bag os og forberede os på kampen i Milano, lyder det fra Massimiliano Allegri.

Her venter en svær udekamp mod Inter. Derudover mangler Juventus at møde Bologna (hjemme), AS Roma (ude) og Verona (hjemme).

Napolis sidste fire kampe er mod Fiorentina (ude), Torino (hjemme), Sampdoria (ude) og Crotone (hjemme).

Det var den senegalesiske forsvarsspiller Kalidou Koulibaly, der i kampens sidste minut sørgede for gæsternes smalle sejr.

- Vi har altid troet på, at vi kunne tage titlen. Vi skal fortsætte sådan her, og vi skal tro på os selv indtil det sidste.

- Det var nærmest en umulig mission at vinde her, men vi kan være glade, for vi spillede mod et hold, der ikke har tabt på hjemmebane i lang tid, lyder det fra Kalidou Koulibaly efter søndagens sejr.

Napolis træner, Maurizio Sarri, kom i fokus allerede inden opgøret, da han viste langfingeren til Juventus' fans på vej ind på stadion.

Trænerens gestus var angiveligt rettet mod en bestemt gruppe tilhængere.

- Jeg svarede igen over for en gruppe personer, der spyttede mod bussen og fornærmede os for at være napolitanere, siger Napoli-træneren.

Napolis eneste italienske mesterskaber kom tilbage i 1987 og 1990, hvor argentinske Diego Maradona var holdets helt store stjerne.

Juventus har vundet Serie A de seneste seks sæsoner.