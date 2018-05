Juventus-træner: Folk tager vores sejre for givet

Fire triumfer i pokalturneringen på stribe og efter alt at dømme også den fjerde double i træk.

Fodboldklubben Juventus fortsætter sin altdominerende stil i Italien og satte en fed streg under sin suverænitet med sejren på 4-0 over Milan i onsdagens Coppa Italia-finale.

Juventus-triumferne er blevet hverdag for de fleste italienere, mener træner Massimiliano Allegri.

- Jeg er desværre blevet vant til idéen om, at folk tager vores sejre for givet. Men intet skal tages for givet.

- Drengene leverede en ekstraordinær præstation og fortjente denne sejr. Nu handler det om at sikre mesterskabet matematisk og nyde den ekstraordinære sæson, siger Massimiliano Allegri.

Med to spillerunder tilbage af Serie A har Juventus et forspring på seks point ned til Napoli på andenpladsen. Derudover har Torino-klubben en markant bedre målscore.

Juventus kan fjerne den sidste minimale tvivl om mesterskabet med mindst uafgjort på udebane mod Roma søndag aften.

Den tidligere Roma-spiller Medhi Benatia ser gerne sagerne sat på plads på Stadio Olimpico i Rom.

- Mesterskabet er hovedmålet, og jeg bliver glad, hvis vi gør det færdigt her, fordi jeg havde en stor karriere i Roma, og det er et specielt stadion for mig, siger Benatia.

Napoli bragte ellers ny spænding til titelkampen med udesejren på 1-0 over Juventus for få uger siden, men Napoli har smidt vitale point siden.

Juventus har gjort rent bord siden og vendte blandt andet 1-2 til sejr på 3-2 ude mod Inter med to mål i de døende minutter.

- Juventus kan noget specielt, det er ikke første gang. Vi har en vindermentalitet, forklarer Benatia.