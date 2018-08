Juventus-spiller forlader klubben efter 25 år

Claudio Marchisio har fået revet sin kontrakt over i Juventus, som han har været tilknyttet i 25 år.

Efter 25 år som spiller i den italienske storklub Juventus skal midtbanespilleren Claudio Marchisio nu finde ud af, hvad næste kapitel i fodboldlivet skal bringe.

Som syvårig meldte han sig ind i Juventus i 1993, og han har været tilknyttet klubben som både ungdomsspiller og siden som professionel på en kontrakt helt frem til fredag formiddag, hvor hans kontrakt blev revet over efter en gensidig aftale.

Det skriver Juventus på klubbens hjemmeside.

- Hans barndomsdrømme blev til virkelighed. Faktisk har vi alle udlevet vores drømme side om side med Claudio. Med enestående tilfredsstillelse har vi set ham vokse år for år, som mand, ægtemand og far, skriver Juventus blandt andet i en hyldest til Marchisio.

Den 32-årige italiener nåede at optræde 389 gange i Juventus-trøjen på førsteholdet, som han debuterede for i kølvandet på tvangsnedrykningen til Serie B.

Undervejs nåede han at være udlejet til Empoli i 2007/08-sæsonen, men har ellers opholdt sig i Torino-klubben.

Den alsidige midtbanespiller scorede 38 gange for Juventus, ligesom han blev noteret for fem scoringer i 55 landskampe for Italien.

Claudio Marchisio var fast mand på det italienske landshold under EM i 2012, hvor holdet nåede finalen.

Hans seneste landskamp daterer sig tilbage til juni 2017.