Juventus-boss fastholder ønsker fra omstridt CL-model

Ifølge Juventus-præsident Andrea Agnelli er et forslag om Champions League-ændringer "stadig interessant".

Et forslag med væsentlige ændringer af Champions League fra 2024 er ikke fejet helt af bordet på trods af modstand fra klubber og nationale ligaer.

Det understreger Juventus' præsident, Andrea Agnelli, på et pressemøde tirsdag i forbindelse med sammenslutningen af europæiske klubbers (ECA) generalforsamling i Geneve, skriver Ekstra Bladet.

Ud over at være præsident i Juventus er italieneren præsident for ECA.

- Jeg synes ikke, at vores forslag, som vi efter aftale lod Uefa fremføre, blev hørt godt nok. Det handler ikke om de store klubber mod de små. Vi er en enhed, og vi har et sammenhold omkring fodbolden.

- Om det er det, vi ender med at vedtage, er ikke sikkert. Men det er helt afgørende for os, at vi får flere europæiske kampe og en fair adgang til turneringen, siger Agnelli ifølge avisen.

Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa), der står bag turneringen, fremlagde i foråret en række mulige ændringer, som vil gøre Champions League til en mere lukket turnering med op- og nedrykning.

Forslaget indebar, at hele 24 af de 32 deltagende hold i gruppespillet automatisk vil deltage i den efterfølgende sæson, hvilket vil tilgodese de største europæiske klubber.

Udvidelsen vil betyde, at antallet af gruppekampe stiger fra seks til 14, og det kan blive en stor udfordring med tanke på den kampkalender, vi kender i dag.

Agnelli mener dog, at der kan findes en løsning på problemet. Adspurgt hvornår der kan finde plads i kalenderen, siger han:

- Fra januar til december.

Den danske mesterklub, FC København, har også været til stede ved generalforsamlingen i den schweiziske by de seneste dage.

FCK er kommet med sit eget forslag til en ny struktur. Det forslag er baseret på kvalifikation gennem resultaterne i den nationale liga. Samtidig skal den enkelte klubs europæiske resultater gennem ti år tælle med.

Med det system ville FCK være gået direkte til playoffrunden om en plads i Champions League-gruppespillet i denne sæson