Jürgen Klopp efter uafgjort: West Ham skræmte os ikke

Liverpool-manager Jürgen Klopp var hurtigt ude at svare igen på kritikken, efter at West Ham-anfører Mark Noble sagde, at hans hold havde "skræmt" Premier League-topholdet i 1-1-kampen mandag aften.

Klopps hold missede chancen for at øge sit forspring over Manchester City til fem point, da Michail Antonio udlignede til 1-1 efter Sadio Manes åbningsmål i det 22. minut på London Stadium.

- Vi skræmte dem. Jeg er bare ærgerlig over, at vi ikke kom afsted med de tre point, sagde Noble efter kampen.

Om Mark Nobles kommentar sagde Jürgen Klopp på det efterfølgende pressemøde:

- Jeg ønsker for alle West Ham-fans, at Mark Noble og hans hold ville skræmme flere hold, ikke bare os i aften.

- Jeg kender ham ikke særlig godt. Jeg ved ikke, hvorfor han siger sådan om os efter en kamp. De skræmte os ikke, de forsvarede sig godt.

- Det var en almindelig udebanekamp, og andre udebanekampe har været værre end den i aften. De har kvalitet. Jeg ved ikke, hvorfor de ikke har bedre resultater, sagde Klopp om West Ham, der ligger på en 12.-plads i Premier League.

Med uafgjort mod Leicester City i sidste uge er Liverpool gået glip af fire point i to kampe. Det efterlader mesterskabet helt åbent med tre point ned til Manchester City og fem point ned til Tottenham på tredjepladsen.

Hvis City slår Everton onsdag, overhaler holdet Liverpool på førstepladsen med en bedre målscore. Det vil være første gang siden begyndelsen af december.

Ifølge Klopp spillede både James Milner og Virgil van Dijk, selv om de begge har været ramt af sygdom i ugens løb.

Samtidig afviste den karismatiske tysker enhver snak om pres, idet Liverpool forsøger at vinde sin første ligatitel siden 1989/90.

- Vi er nødt til at kæmpe, det handler ikke om pres. Det handler om at nyde den situation, du er i, sagde han til de fremmødte journalister.

- Vi har 62 point. Vi har tabt én kamp i ligasæsonen hidtil, hvilket er meget positivt. Men jeg kan se på jeres ansigter, at I allerede har en smule ondt af os.

- Det behøver I ikke at have. Vi har det fint. Vi har det fint, og alt er godt, lød det fra Jürgen Klopp.