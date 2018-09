Jürgen Klopp: Dansk indkastspecialist har gjort en forskel

For nylig blev Thomas Grønnemark ansat i den engelske storklub Liverpool.

Danskeren har igennem en årrække specialiseret sig i indkast og skal i Premier League-klubben dele ud af sin viden.

Allerede kort tid inde i sin ansættelse bliver danskeren rost af cheftræner Jürgen Klopp.

- Spillerne kan godt lide folk, der ved, hvad de snakker om. Det hjælper altid, når man vil forbedre noget.

- Han (Thomas Grønnemark, red.) er en god fyr, der allerede har gjort en forskel, sagde tyskeren på et pressemøde fredag ifølge lokalavisen Liverpool Echo.

Jürgen Klopp vil dog gerne indrømme, at han indtil sit første møde med Thomas Grønnemark aldrig havde hørt om en indkasttræner. Men han blev hurtigt imponeret af danskeren.

- Da jeg først hørte om ham, vidste jeg, at jeg ville møde ham, og da jeg først mødte ham, vidste jeg, at jeg ville ansætte ham, sagde Klopp fredag.

- Man kan ikke have for mange specialister omkring sig. Jeg skal være ham, der beslutter, hvornår vi gør brug af dem, men man kan ikke have for mange.

- Nu er han her en gang imellem, og vi bruger også hans viden i løbet af de uger, han ikke er her. Vi bruger det også på ungdomsakademiet. Det går godt.

Thomas Grønnemark, som med 51,33 meter er indehaver af verdensrekorden for det længste indkast, har tidligere hjulpet FC Midtjyllands og AC Horsens' hold med indkast.

Liverpool møder lørdag Leicester i Premier League.