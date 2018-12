Julegave til Esbjergs fodboldfans: EfB forlænger med Jeppe Højbjerg

FODBOLD: Så kan EfB-direktør Brian Knudsen og sportschef Jimmi Nagel Jacobsen vist godt tage sig en enkelt juleøl sammen. Det har de da næsten fortjent.

For det giver usædvanlig god mening, at EfB netop har forlænget aftalen med en af klubbens absolut bærende spillere.

Det drejer sig om målmand Jeppe Højbjerg.

23-årige Jeppe Højbjergs nye aftale løber frem til sommeren 2022.

- Jeg er rigtig glad for, at det er faldet på plads. Jeg har stadig en drøm om udlandet på et tidspunkt i min karriere, men jeg ser mig selv som EfB-målmand i hvert fald i et par år endnu - og så må vi jo, hvad der eventuelt sker.

Højbjerg har spillet samtlige 20 superligakampe for Esbjerg i denne sæson.

- Vi er super tilfredse med, at det er på plads med Højbjerg. Det er en af vores absolutte nøglespillere, siger sportschef Jimmi Nagel Jacobsen.

- Han bidrager på banen, og han bidrager udenfor banen. Så ja, det er da godt med en tidlig julegave.