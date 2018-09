Jordskælv får japanere til at udsætte OL-drøm i fire år

Sapporo dropper sit bud på at blive vært for vinter-OL i 2026 og satser i stedet på OL fire år senere.

Vinter-OL i 2026 kommer ikke til at foregå i den japanske by Sapporo.

Byen var ellers en af ansøgerne til værtskabet, men den har valgt at trække sig fra feltet af bejlere.

Årsagen er jordskælvet, der ramte byen tidligere i september.

I stedet vil Sapporo rette fokus mod at blive vært for vinter-OL i 2030.

Mandag oplyser Den Internationale Olympiske Komité (IOC), at man har holdt møder med den japanske ansøgningskomité, og IOC udtrykker forståelse for, at Sapporo vil udsætte OL-drømmen.

Sapporo ligger på øen Hokkaido, der blev ramt af jordskælvet. 39 mennesker omkom, og mere end 600 kom til skade.

Byens beslutning betyder, at der nu kun er fire kandidater til værtskabet i 2026.

Det er Sveriges hovedstad, Stockholm, Calgary i Canada, tyrkiske Erzurum, mens en fælles italiensk ansøgning kommer fra Milano, Torino og Cortina d'Ampezzo.

IOC har indledt dialoger med de tilbageværende byer, men værten bliver først udpeget 11. september 2019.

Sydkoreanske Pyeongchang var vært for vinter-OL tidligt i 2018, mens Beijing i Kina er vært for det kommende vinter-OL i 2022.