EfB havde forpasset muligheden for top seks, da en dødtræt og snedig finne udnyttede en katastrofal fejl af Vejles målmand. Ingen kan forvente medaljer af EfB, men når man kigger på statistikken mod de kommende modstandere, er der mere grund til at glæde sig end at frygte for en bunke øretæver.