Jon Dahl: Luk nu det transfervindue tidligere

Af de 22 landsholdsspillere, der mandag blev udtaget til A-landsholdets næste opgaver, har syv af dem skiftet klub i sommerens transfervindue.

Derudover er flere spillere på vippen til et eventuelt skifte på de sidste dage af transfervinduet, der lukker på mandag. Herunder topnavne som Christian Eriksen, Simon Kjær og Kasper Dolberg.

Det kan vise sig at blive et forstyrrende element, når truppen mødes på mandag med henblik på næste uges EM-kvalifikationskampe mod Gibraltar og Georgien på udebane.

Således fortæller assistenttræner Jon Dahl Tomasson, at det kan blive aktuelt, at nogle spillere støder senere til truppen, hvis de står midt i et muligt klubskifte.

Det ærgrer Tomasson, at transfervinduet er åbent et godt stykke ind i sæsonen.

- Lad os nu få lukket det transfervindue tidligere, siger han kontant og fortsætter:

- I mit hoved er det fuldstændig åndssvagt, at vinduet har åbent så længe. To måneder må være nok til at købe nye spillere, så lad os finde en skæringsdato i starten af august, som alle kan leve med.

- Så har klubberne meget bedre mulighed for at forberede sig til den nye sæson uden fnidder. Se på Superligaen, der er allerede spillet en stor del af sæsonen, påpeger Jon Dahl Tomasson.

Han understreger, at det er hans personlige holdning og ikke et tema, der har været oppe på højere plan i Dansk Boldspil-Union (DBU).

Det bekræfter fodbolddirektør Peter Møller.

- Det er ikke noget, vi har en holdning til eller har diskuteret. Jeg tror, at det er fra et trænerperspektiv, fordi det er rart at have klarhed noget før.

- Det er hele Europa, der skal revurdere, hvornår vinduet lukker. Men det er noget politisk, som jeg ikke har noget at sige til, siger Peter Møller.