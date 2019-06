John Lammers raser mod DBU: EfB-træner ærgrer sig over rodet forberedelse

Onsdag kommer Pyry Soiri på træningsbanen for første gang. Træner John Lammers irriteret over, at tre af hans spillere blev kaldt på det, han kalder ligegyldig landsholdstjeneste i ferien.

- Jeg har intet imod, at vores spillere bliver udtaget til vigtige landskampe, det skal både vi og spillerne være stolte af, men jeg forstår simpelt hen ikke noget af, at vi skulle afgive tre spillere til to ligegyldige kampe med U20-landsholdet, siger John Lammers og hentyder dermed til Jacob "Lungi" Sørensen, Daniel Anyembe og Mark Brink.

Trætte hoveder

Han forstår ingen ting af, at Jacob "Lungi" Sørensen ikke blev udtaget til U21-EM-truppen, men når det nu var sådan, havde han foretrukket, at han og de to andre spillere havde fået ferie.

- Det er spillere, der heller ikke sidste sommer havde ferie, fordi de gik til eksamen, og det synes jeg, at man skulle tage hensyn til. Det er jo ikke et spørgsmål om, at de fysisk ikke kan klare det, men mentalt er det hårdt aldrig at holde fri. Uanset hvor mange minutter du spiller, når du er med landsholdet, siger John Lammers, der kan glæde sig over, at alle de tre nævnte spillere igen er på træningsbanen i EfB - mens Jacob "Lungi" Sørensen og Daniel Anyembe først stødte til mandag, var Mark Brink med i træningen allerede i sidste uge.

Det var hverken Rodolph Austin eller Joni Kauko, og det var et helt bevidst valg, fortæller John Lammers.

- Igen er det et spørgsmål om at være klar i hovedet. De har begge bedt om ekstra ferie, og de har begge fået det, fordi de har trængt til det. Det her er en holdsport, og vi har fælles regler, men vi behandler stadig alle spillere forskelligt, fordi vi tager hensyn til, hvordan de bedst bidrager. Og det har intet med alder at gøre, sådan vil jeg også gøre med de unge spillere, siger John Lammers.