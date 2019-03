John Lammers glæder sig over sønderjysk sejr

Rodolph Austin blev skadet for to uger siden mod Brøndby, og først mod Horsens var han klar til comeback. Han holdt kun en halvleg. Foto: John Randeris/Ritzau Scanpix

EfB-træner forventer en modstander med selvtillid i næste weekends lokalopgør. Han glæder sig over, at SønderjyskEs bedste angriber er i karantæne, men han forventer at måtte klare sig uden Rodolph Austin.

EfB: EfB-træner John Lammers tog fra Haderslev med et lidt både-og-fornemmelse søndag eftermiddag efter SønderjyskEs 3-0-sejr over Randers. Men glæden fyldte dog mest. - Jeg kigger på modstanderne rundt omkring os i tabellen og håber, at de taber, så ja, det var godt for os, at Randers tabte, konstaterede John Lammers, der dog også havde en fornemmelse af, at resultatet måske kan komme til at ramme hans eget hold på søndag. - Det var helt tydeligt, at SønderjyskE voksede som hold og fik langt mere selvtillid, efterhånden som målene faldt, så hvis du kigger helt isoleret på vores kamp mod dem næste søndag, ville det selvfølgelig have været bedre, hvis de var kommet helt uden selvtillid. Men man kan ikke få det hele, sagde EfB-træneren. - Men du kan vel også være tilfreds med, at SønderjyskEs bedste angriber, Mart Lieder, sidder ude med karantæne mod jer? - Gør han det? Det var jeg ikke klar over. Men ja, det er da en klar fordel for os. De bruger nok Mads Hvilsom i stedet for, og han er en hårdt arbejdende spiller, men Mart Lieder er en meget vigtig spiller for dem og den måde, de spiller på, mente John Lammers.

Nevøen scorede og vandt Han brugte som sædvanlig en stor del af sin søndag på at se fodbold - han fulgte blandt andet med i, hvordan nevøen Sam Lammers blev dobbelt målscorer i Heerenveens 4-2-sejr over Willem II hjemme i Holland - mens spillerne fra 1-0-sejren over Horsens lørdag havde en stille dag på arbejde hjemme i Esbjerg. Først mandag og tirsdag begynder forberedelsen til den næste opgave, udekampen i Haderslev søndag. Til den tid må EfB efter alt at dømme undvære midterforsvareren Rodolph Austin, der måtte udgå af kampen mod Horsens efter første halvleg. - Det er ikke den samme skade som fra kampen mod Brøndby, hvor han også måtte gå ud, men selv om Austin er en kriger, og man aldrig kan vide, hvor hurtigt han kan blive klar, regner jeg ikke med, at han spiller på søndag. Det betyder så, at jeg skal bruge Jeppe Brinch, og det er jeg helt tryg ved. Han ved godt, at han ikke spillede nogen god kamp i Hobro, men han gjorde det fremragende, da han kom ind mod Horsens, sagde John Lammers.