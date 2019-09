John Lammers efter nederlag: Jeg tvivler ikke på mig selv

- Jeg står virkelig med en "shitty" følelse lige nu, fordi vi har så hårdt brug for pointene, men jeg tvivler ikke på mig selv, ikke et sekund. Jeg ved, hvad jeg kan, og vi kommer stærkt tilbage, siger John Lammers.

- Vi er slet ikke i tvivl om, at John er den rette træner. Vi stoler fuldt og fast på vores ansatte, siger sportschef Jimmi Nagel Jacobsen, og John Lammers selv er også overbevist om, at han er manden, der kan sikre EfB endnu en sæson i superligaen.

Fem point efter otte kampe for et hold, der for ganske nyligt vandt bronze.

Vi mangler selvtillid

Han erklærer sig i store træk tilfreds med præstationen mod AGF, som han til dels faktisk ser som bedre end den mod Silkeborg, selv om pointudbyttet var et andet i søndags.

- Vi spiller om point, så helt basalt var præstationen mod Silkeborg selvfølgelig bedre, men omvendt svingede vi rigtig meget i den kamp, det gjorde vi ikke i dag. Jeg synes, vi gjorde rigtig mange rigtigt, men vi må også konstatere, at vi bare ikke scorer på de chancer, vi scorede på i sidste sæson, siger John Lammers, der peger på selvtilliden - eller manglen på samme - som den store udfordring.

- Planen var klar, vi udførte den næsten perfekt, og jeg føler, at vi havde fortjent mindst ét point, men vi mangler selvtillid i de afgørende situationer. Hvis vi har det, løber vi lidt før og afslutter lidt bedre. Jeg er sikker på, at det kommer, spillerne har vist, at de kan gøre det, siger John Lammers.

Han må undvære blandt andre nytilkomne Mohammed Dauda i de næste ni-ti dage - han skal med Ghanas landshold - og han forventer ikke, at der kommer flere spillere til truppen, inden transfervinduet lukker mandag aften 23.59.

- Vi er altid stolte af at have spillere med på landsholdet, men det er klart, at det ikke giver os meget tid til at få trænet Dauda ind på holdet. Men der skal ikke ske mere med vores trup, og det er fint, jeg er tilfreds med min trup. Jeg er overbevist om, at vi har kvalitet nok i truppen til at blive i ligaen, og så har sæsonen været en succes, fastslår John Lammers.