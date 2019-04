John Lammers: Ny assistenttræner bliver en gevinst for os

Der er stadig meget arbejde at gøre i denne sæson.

Og EfB har jo som bekendt præsteret langt, langt over det forventede og slås i den grad med om at vinde bronze i superligaen og sikre sig en billet til europæisk fodbold.

Men vestjyderne og cheftræner John Lammers er sammen med klubbens øvrige sportslige ledelse også begyndt at kigge ind i den nye sæson, der sparkes i gang i juli.

I vinterpausen blev aftalerne forlænget med flere af de absolutte nøglespillere, og i torsdags kunne klubben så også løfte sløret for, at den tidligere SønderjyskE-cheftræner Claus Nørgaard bliver assistenttræner fra sommer i stedet for Lars "Lungi" Sørensen, der helt efter planen skal varetage andre opgaver i klubben.

Og efter at have haft flere samtaler med Claus Nørgaard føler cheftræner John Lammers sig ret sikker på, at samarbejdet nok skal komme til at fungere godt.

- Jeg kendte ikke Claus særlig godt, da vores hold spillede mod hinanden. Vi sagde kun lige et "hallo" til hinanden og gav hinanden hånden efter kampene, men nu er jeg kommet tættere på ham.

- Claus har mange kompetencer, og de kompetencer vil blive bragt i spil. Vi ser ikke ens på alt, og det er godt nok. Vi har stadig masser af udviklingspotentiale, og det skal vi have forløst så meget af som overhovedet muligt. Han bliver en gevinst for os og har blandt andet stor erfaring med at arbejde med unge spillere.

Det har ikke været muligt at få fange Claus Nørgaard for en kommentar.