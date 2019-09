John Lammers: Min plan virkede ikke

EfB-træner savnede omtanke fra sit hold og kaldte præstationen mod Randers for gennemført dårlig. Han inddrager spillernes fridag i næste uge og er indstillet sig på at arbejde endnu hårdere. Kevin Conboy havde opmuntrende ord til sin tidligere klub.

EfB-træner John Lammers tog sin del af ansvaret for 3-0-nederlaget til Randers og erkendte, at hans plan med at spille med fire decideret offensive spillere aldrig lykkedes.

- Vi spillede det samme system, som vi plejer, men med nogle andre typer, og vi fandt aldrig balancen på holdet. Det er jo min fejl, fordi det er mig, der vælger spillerne, men når man står i vores situation, vil man forcere noget frem - specielt på hjemmebane - men det gik bare slet ikke. Det var en gennemført dårlig præstation. Spillerne arbejdede hårdt nok, men de spillede ikke med omtanke, mener John Lammers, der eksperimenterede med både Yuri Yakovenko og Adrian Petre i startformationen som en slags makkerpar i angrebet, men det kom aldrig til at fungere.

- Det har ellers set godt ud til træning, hvor vi har lavet masser af mål, men det fungerede ikke i kampen, og det kommer ikke til at ske igen fra start. Måske sidst i en kamp, hvis vi skal presse på for at score, men udgangspunktet er nu, at de to ikke skal spille sammen fra start, siger John Lammers.

Han krediterede den nye ghanesiske lejesvend, Mohammed Dauda, en stor arbejdsindsats, men han kunne også godt se, at han ikke fungerede på sin position på kanten. Den skal han heller ikke spille mere.

- Han skal spille centralt, enten som nier eller 10'er, det er der, han er bedst, mener John Lammers, der reagerer på det klare nederlag ved at inddrage spillernes fridag i næste uge.

- Jeg hader virkelig at inddrage fridage, men vi må arbejde endnu hårdere, træne endnu mere, hvis vi skal ud af det her, siger EfB-træneren.