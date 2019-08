John Lammers: Jeg er sikker på, at vi bliver i ligaen

EfB-træner har set det fra sine spillere, han havde ønsket sig i denne uge. Han har stor respekt for et rutineret Lyngby-hold.

EfB: EfB-træner John Lammers lagde før denne træningsuge op til, at han ville se noget vildskab fra sine spillere. Han ville se en flok ærgerrige professionelle, der ville spytte blod for at komme på holdet til kampen mod Lyngby søndag. Det ønske har han fået opfyldt, føler han.

- Det er svaret på vores problemer, hårdt arbejde. Jeg har ikke på noget tidspunkt overvejet at inddrage spillernes fridag i denne uge, fordi de har brug for hvile, så de kan yde optimalt, når de træner. Det har de gjort, og vi har skabt os selv det bedst tænkelige udgangspunkt for at få et godt resultat i kampen mod Lyngby. Den slags kan man aldrig garantere, men man forkerede sig så grundigt, at man sandsynliggør et godt resultat, siger John Lammers, der blandt sine træningsøvelser i denne uge har introduceret noget, han kender fra sin tid i Holland. I et intervalspil blev reglerne lavet sådan, at holdet, der vandt, blev på banen - på den måde skulle man hele tiden gøre sig fortjent til at spille. Det var under den øvelse, at Yuri Yakovenko og Rodolph Austin stødte sammen i fredags.

- Der er ikke noget værre for en fodboldspiller end at stå og kigge på, at de andre spiller. Derfor prøvede jeg at indføre den regel, og det virkede, der blev virkelig gået til den, siger John Lammers.