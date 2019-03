EfB: Der er pænt langt imellem dem i og omkring EfB, der ikke føler, at det er en speciel kamp, når modstanderen hedder SønderjyskE, men sådan har cheftræner John Lammers det rent faktisk. For ham er det bare endnu en superligakamp, og det er heller ikke en modstander, han frygter mere end så mange andre - givetvis også fordi han endnu ikke har tabt til SønderjyskE i en betydende kamp.

- Man kan godt sige, at vi stjal sejren dernede i pokalen, men i superligakampen var vi bedre end dem, mener John Lammers, der forventer en modstander med selvtillid efter 3-0-sejren over Randers og en bane, man simpelt hen bliver nødt til at indrette sit spil efter.

- Jeg synes, det er trist, at nogle baner er så dårlige, at de får indflydelse på den måde, man spiller, og at held og tilfældigheder dermed får afgørende betydning. Men sådan er det bare, og det må vi indrette os efter. Jeg forventer en kamp som den i Hobro, så skal vi bare vise, at vi har lært af den kamp, siger John Lammers.