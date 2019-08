John Lammers: Det er meget vigtigt, at vi får en ny spiller

Om godt en uge - mandag aften 23.59 for at være helt præcis - lukker transfervinduet, og muligheden for at hente spillere på kontrakt, er forpasset i denne omgang. Det lægger et ikke uvæsentligt pres på EfB-ledelsen, fordi det er åbenlyst for enhver - også for træner John Lammers - at det er vigtigt, at der bliver tilført holdet mindst én ny spiller.

- Vi har brug for mere kvalitet på holdet, og vi har brug for mere konkurrence, så ja, vi skal have en ny spiller. Jeg ville ikke sætte position på, men vi har brug for mere målscorer-potentiale på vores hold, sagde John Lammers efter 2-2-kampen mod Silkeborg, og han tilføjede, at de to mistede point ikke havde gjort planerne om at tilføre truppen nyt blod hverken mere eller mindre presserende.

- Nej, det har hele tiden været meningen, og vi er i fuld gang med at afsøge markedet, sagde John Lammers, der ikke ville kommentere historien om, at EfB angiveligt skal have budt på den græske angriber Nikos Karelis, der i stedet foretrak millionerne i Brentford i The Championship i England.

- Der er så mange navne og så mange rygter, så jeg bruger ikke tid på at kommentere den slags. Vi melder noget ud, når der sker noget, sagde John Lammers.