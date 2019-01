Herning: - Sikke et eventyr! Jeg er især imponeret over den modtagelse, jeg har fået i landsholdstruppen, siger Johan Hansen fra Bjerringbro/Silkeborg.

- Jeg kom hjem fra Færøerne 2. januar, og en time senere blev jeg ringet op med besked på at møde i Herning.

- I første omgang skulle jeg være med i truppen til søndag, men så blev Hans Lindberg skadet, og nu er der udsigt til, at jeg kan få lov at blive her under hele VM.

- Jeg får lov at afslutte på samme måde, som jeg gør hjemme i BSV, og jeg får en fin behandling af alle personer.

- Det er helt vildt med 15.000 tilskuere til at bære os frem, og dertil kommer mere end million tv-seere. Det er noget, jeg lærer meget af hele tiden. Jeg nyder hvert sekund, siger Johan Hansen.