Jesper Jensen: - En medalje jeg vil huske i mange år

Team Esbjerg: Kulminationen på en tæt på perfekt sæson. Sådan må DM-guldet til Team Esbjerg kunne beskrives.

Det var da også en glad træner, der stod og betragtede sine spillere i yderkanten af fejringscirklen med skoene klæbet til det champagne klistrede gulv.

- Det er dejligt. Vi er rigtig glade, men samtidig er det også en mærkelig fornemmelse, fordi nu er det slut. Det er lidt ambivalent at føle, at man har opnået det ultimative, og så er det alligevel slut, og der er nogle vi skal sige farvel til. Det er lidt mærkeligt, sagde Team Esbjerg-træner Jesper Jensen efter kampen og fortsatte:

- Men det er selvfølgelig en fed måde at sige farvel på til dem der skal rejse, og vi er meget glade og lettede over, at det lykkedes, specielt fordi alle havde skrevet os ud til favoritter. Det har vi levet op til, så det var flot, siger træneren.

Hvor stort er det for dig personligt?

- Det er meget stort. Man kan dele spillertingen og trænertingen op i hver sin del, og som træner er det klart det største resultatmæssigt også fordi oplevelsen har været så god. Vi vandt også pokalen sidste år, det var også en fed oplevelse, men det her har været en lang sæson, hvor vi især vil huske sæsonen efter nytår, hvor vi har gjort meget rigtig som hold. Det har været superfedt og en medalje, som jeg vil komme til at huske i mange år, siger han.

Holdet havde som vanlig en god opbakning og det meste af tiden dominerede Team Esbjerg-tilhængerne lydbilledet i hallen.

- Det var fedt, at da vi løb, ind så gik hallen amok og man tænkte "er det os, der er på hjemmebane?". Så det er lige før, at man kunne drømme sig til, at det var sket på hjemmebane foran 3.000 tilskuere, der havde samme entusiasme. De 270 billetter vi havde røg på en halv time. Det var i hvert fald os, der larmede mest, sagde Jesper Jensen.

Selvom Team Esbjerg førte hele anden halvleg, så blev det alligevel ret tæt de sidste to-tre minutter, hvilket slutresultatet 19-20 også viste.

- Ligesom Herning-Ikast nok har en følelse af, at de kunne have gjort mange ting bedre, så synes vi også, at vi kunne have gjort det bedre og stået mere skarpt. Sandra Toft redder os mange gange i dag og står en flot kamp. Det er en god måde for hende at slutte af på her i Esbjerg. Det var lidt nervepirrende undervejs, men jeg synes, at vi havde kampen, hvor vi gerne ville have den. Masser af fysisk og hårdhed. Hver gang de skiftede ud, så kunne vi tage et skridt videre væk fra dem, og vi fik skabt den afstand, vi skulle med syv otte minutter igen, men så går der nok lidt nerver i den til sidst. Det var ikke helt rart, men det gør også at forløsningen var endnu bedre, sagde Jesper Jensen.